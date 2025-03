Renzi vs Meloni: “Su Almasri e Paragon non risponde, svilisce Senato”. Lei provoca: “Gettare ombre le è utile, ma vendere suo libro non è mia priorità”

Scontro al Senato tra Matteo Renzi e la premier Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni della presidente del Consiglio in vista del prossimo Consiglio Europeo. Ad attaccare per primo Meloni, tornata in Aula dopo tre mesi di assenza è stato il leader di Italia Viva, che ha ricordato il suo silenzio (e chiesto risposte) su diversi casi, da quello della scarcerazione del torturatore libico Almasri, a Paragon.

Ma nel corso delle repliche, le premier ha tagliato corto, senza rispondere nel merito e, al contrario, provocando Renzi: “Capisco che gettare ombre le è utile, ma vendere il suo libro non è la mia priorità“.

Una replica che ha scatenato la dura reazione di Renzi, nel corso delle dichiarazioni di voto: “La presidente del Consiglio scappa, non solo fisicamente adesso, e mi regala un gigantesco spot editoriale. Dice: ‘Non le rispondo perché non voglio fare pubblicità al suo libro‘. Al di là del fatto che deve essere un po’ ossessionata dal mio libro, gliene regalerò una copia, io ho posto domande strategiche per il futuro del Paese”. E ancora: “Presidente Meloni, sta svilendo il Senato della Repubblica non rispondendo sulla questione Almasri. Finché non risponderete a questa domanda non sarete credibili sul tema dell’immigrazione”.

Renzi ha ricordato: “In quest’aula sono stati commemorati centinaia di morti a Cutro, che non vi sarebbero stati se l’emergenza fosse stata gestita in modo diverso. Ma nel post tragedia la presidente del Consiglio disse parole importanti: ‘Darò la caccia ai trafficanti di esseri umani in tutto il globo terracqueo’. Ma se il criminale lo trovi allo stadio, la Digos lo arresta e tu lo scarceri, perdi credibilità”. E anche su Paragon e lo spionaggio del direttore di Fanpage, Francesco Cancellato, Renzi ha attaccato: “Il governo ha chiesto al procuratore generale della corte di Appello di Roma di mettere sotto intercettazione preventiva un giornalista? Sì o no? Da oggi sono autorizzato a dire che Meloni non smentisce l’uso di intercettazioni preventive nei confronti di un giornalista che attacca il governo”.