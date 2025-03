Un gesto di eroismo gli è costato la vita. Andrej Lazarov, calciatore dello Shkupi, è morto a 25 anni nel tentativo di salvare alcune persone intrappolate in un incendio divampato nella notte tra sabato e domenica in una discoteca di Kocani in Macedonia del Nord. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero state innescate da alcuni mini bengala simili a quelli usati per le torte di compleanno. Il locale si è trasformato in pochi minuti in una trappola mortale. Lazarov, che si trovava all’interno, non ha esitato a intervenire per soccorrere chi era rimasto bloccato. Dopo essere riuscito ad aiutare alcune persone a mettersi in salvo, il calciatore è stato sopraffatto dal fumo e dalle ustioni riportate. Ricoverato in ospedale in condizioni critiche, è morto poco dopo a causa dell’intossicazione e delle lesioni subite.

La notizia della scomparsa di Lazarov è stata confermata dal suo club, lo Shkupi, squadra della massima divisione del campionato macedone. “ È con profondo dolore e immensa tristezza, che condividiamo la notizia che il nostro calciatore, Andrej Lazarov, rientra tra le vittime del tragico incendio verificatosi durante la notte a Kocani. Da eroe quale era, Lazarov ha perso la vita nel tentativo di aiutare gli altri a fuggire dalla zona devastata dall’incendio. E’ morto soffocato dal fumo mentre cercava di salvare vite umane, dimostrando coraggio e umanità fino all’ultimo momento”, si legge nel comunicato diffuso dalla società. “La sua memoria resterà per sempre nei nostri cuori, a testimonianza del suo grande carattere e della sua generosità. Questa è una delle tragedie più grandi che abbiano mai colpito il nostro club”. Lazarov, centrocampista, era arrivato allo Shkupi nel settembre 2024 dopo un’esperienza in Croazia con il Gorica. In passato aveva vestito anche le maglie di Rudes (Croazia), Tikves, Rabotnicki e Metalurg (Macedonia).