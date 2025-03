Erano oltre 1500 ragazzi e stavano assistendo a un concerto, all’interno della discoteca “Pulse”, a Kocani. Doveva essere una serata di musica ma all’improvviso un incendio è divampato in tutto il locale e non ha lasciato via d’uscita a tanti presenti: il bilancio provissorio, secondo i dati dell’agenzia statale Mia, è di almeno 51 morti e più di 100 feriti, alcuni dei quali in condizioni critiche. Siamo a 100 chilometri da Skopje, in Macedonia del Nord. I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Kocani e a Stip, che si trova 30 chilometri a Sud.

​Secondo le prime testimonianze, il fuoco si è propagato velocemente e in tanti hanno tentato una fuga disperata verso le uscite di sicurezza. I vigili del fuoco hanno impiegato diverse ore per domare le fiamme. S’indaga per scoprire l’origine dell’incendio: le prime ricostruzioni parlano di un rogo innescato dall’uso di dispositivi pirotecnici sul palcoscenico. Il live era del popolare duo hip-hop DNK. È stato dichiarato un periodo di lutto nazionale per commemorare le vittime.