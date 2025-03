Stava guidando a Sant’Antimo, in provincia di Napoli, quando, mentre percorreva via Verdi, ha investito due donne, di cui una versa in gravi condizioni. Alla guida dell’auto c’era un 19enne, che dalle verifiche degli agenti è risultato non avesse né patente né assicurazione. La Polizia Municipale, guidata dal comandante Raffaele Vicchiariello, ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente e accertare le responsabilità del conducente, che è stato sottoposto agli accertamenti tossicologici e alcolici per capire se stesse guidando sotto l’effetto di droga o alcol. L’auto con cui ha travolto le due donne è stata sequestrata.