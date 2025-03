Giovedì pomeriggio vicino piazza Croci nel cuore di Palermo, uno straniero ha indirizzato calci e pugni contro due uomini di 64 e 78 anni che non conosceva. Durante la colluttazione, come riporta Palermo Today, l’aggressore 40enne, ha poi usato la stampella del settantenne sferrandogli un colpo in testa. La rissa è avvenuta dentro uno dei mezzi dell’Amat della linea 721, davanti alla folla incredula di passeggeri che hanno subito soccorso i feriti. L’aggressore, ancora di incerta nazionalità, è sceso dal mezzo dileguandosi. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e una pattuglia di carabinieri che ha avviato le indagini necessarie per la ricostruzione dell’accaduto e l’identificazione dell’assalitore.

Purtroppo però contro l’autista del bus, fa sapere Giuseppe Mistretta il presidente della società partecipata che si occupa del trasporto pubblico cittadino, sarà avviata una procedura disciplinare per non aver “avvisato tempestivamente nessun superiore di quanto accaduto a bordo”. Il bus, aggiunge infine il giornale locale, ha sospeso il servizio dalle 15.25 alle 16.30 per l’intervento delle autorità.