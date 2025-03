Segnalazioni indignate, richieste di intervento immediato per poi scoprire che il responsabile dell’abbandono di rifiuti era in famiglia. Un residente di Ardea aveva più volte denunciato al Comune la presenza di immondizia lasciata davanti alla sua abitazione, chiedendo provvedimenti contro il colpevole. Ma quando i vigili urbani hanno analizzato i filmati del sistema di videosorveglianza, è emerso che a gettare i sacchi era il padre dello stesso denunciante. Tramite l’uso dell’e-killer, un sistema di videosorveglianza mobile basato sull’intelligenza artificiale, nascosto tra i cumuli di rifiuti, ha immortalato l’uomo mentre lasciava ripetutamente sacchi davanti al cancello. Quando gli agenti hanno mostrato le immagini, il residente è rimasto stupito, non immaginando che l’“incivile” fosse proprio il padre. A seguito della scoperta, l’uomo è stato multato dai vigili urbani.

L’operazione ha riacceso i riflettori su e-killer, strumento già adottato nel 2022 ma poi dismesso per mancanza di fondi. Nel periodo iniziale di attività, il sistema aveva permesso di individuare decine di trasgressori a Tor San Lorenzo, portando a una raffica di sanzioni. Il nuovo sindaco, Maurizio Cremonini, ha deciso di rilanciarlo, destinando nuove risorse alla manutenzione delle batterie e al potenziamento della sorveglianza ambientale.