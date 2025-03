È stato arrestato per omicidio volontario Antonio Micarelli, la guardia giurata che lo scorso febbraio sparò a un ladro in un condominio su via Cassia a Roma, uccidendolo. I carabinieri questa mattina hanno eseguito l’ordine di custodia cautelare su disposizione del gip. A incastrare il vigilante sarebbe stato un video che, secondo il giudice, escluderebbe la legittima difesa. L’episodio risale a inizio febbraio, quando una banda di ladri si introdusse in un appartamento al primo piano, arrampicandosi dal balcone. All’interno c’era una donna, mentre i rapinatori cercavano di forzare la cassaforte con arnesi da scasso. I rumori avevano insospettito i condomini, tra cui Micarelli, che in quel momento rientrava a casa e si trovava nel cortile.

Alla vista del vigilante, i rapinatori tentarono la fuga: due si lanciarono dal balcone, mentre altri scapparono dalle scale. Micarelli, nel tentativo di fermarli, sparo una decina di colpi di pistola. Alcuni proiettili furono sparati anche quando i ladri erano già in fuga. Uno dei colpi colpì alla testa un ventiquattrenne di origine romena, che aveva già scavalcato un cancello. Il giovane morì in ospedale.