È stato un Indian Wells da dimenticare per il tennis italiano. Il colpo di grazia l’hanno dato Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, eliminati ai quarti di finale di doppio maschile e Jasmine Paolini, fatta fuori dalla russa Liudmila Samsonova, numero 25 del mondo. Il duo azzurro si è arreso 7-6 (8-6), 6-4 alla coppia numero uno del ranking di doppio composta dal croato Mate Pavic e dal salvadoregno Marcelo Arevalo. La tennista italiana, numero 6 del ranking Wta, è stata invece sconfitta per 6-0, 6-4 in poco più di un’ora di gioco.

Per il tennis azzurro, è stato un torneo più che deludente. Sorprende soprattutto l’eliminazione di Paolini che, senza nulla togliere all’ottima prova della sua avversaria, ha giocato un match segnato da molti errori. Anche il percorso nel maschile è stato un flop. Matteo Arnaldi ha ceduto in due set all’americano Brandon Nakashima. Matteo Berrettini invece ha giocato una brutta partita e perso nettamente contro Stefanos Tsitsipas. Lorenzo Musetti è uscito contro Arthur Fils, sprecando un match point. Il tennis italiano proverà ora a voltare pagina a partire da Miami, poi inizierà la stagione sulla terra rossa. Il tutto in attesa degli Internazionali di Roma che, oltre all’attesissimo rientro di Sinner, quest’anno saranno pieni di novità a partire dalle modifiche allo Stadio dei Marmi.