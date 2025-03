Gli Internazionali BNL d’Italia allargano i propri confini, si rinnovano nell’aspetto e gettano le basi per quello che è il grande sogno della Federazione Italiana Tennis Padel: portare a Roma il quinto Slam. L’edizione 2025, che mai come quest’anno assume un valore enorme visto il rientro alle competizioni del numero uno Jannik Sinner dopo i 3 mesi di squalifica per doping, si presenterà al mondo degli appassionati “con il progetto di ampliamento più grande della storia del torneo“, come ha annunciato il presidente federale Angelo Binaghi nel presentare al Foro Italico la nuova ‘veste’ del torneo Masters 1000 di Roma al via dal 29 aprile al 18 maggio.

Al colpo d’occhio offerto dal Parco del Foro, si aggiunge ora la suggestione che offre lo Stadio dei Marmi. È lì, al suo interno, che saranno allestiti uno stadio da oltre 3.000 posti – la SuperTennis Arena – e altri due campi con tribune da 800 posti ciascuno. La nuova struttura rappresenterà, dunque, uno dei 4 show court del torneo. In totale ci saranno 9 campi da gioco e 12 per gli allenamenti. E tra quelli riservati alla preparazione, due campi verranno preparati per l’occasione lungo il Tevere, all’ombra del Ponte della Musica.

L’altra novità riguarda il pubblico che, per la prima volta, potrà accedere all’impianto direttamente dal Viale dell’Impero, che unisce l’Obelisco alla Fontana della Sfera, beneficiando anche di un Fan Village totalmente rinnovato. “Puntiamo ad avvicinarci ai 400mila spettatori paganti, meteo permettendo, e a raggiungere nel giro di 2 o 3 anni un miliardo di euro di impatto economico sul territorio”, ha dichiarato Binaghi sintetizzando il presente e le prospettive future degli Internazionali d’Italia. Tra queste c’è anche quello, in un futuro non troppo lontano, di allestire un quinto Slam: “La nostra sfida è crescere, abbiate pazienza. Noi secondi dietro il calcio e dietro i Grandi Slam non ci vogliamo rimanere tutta la vita. Così come ha fatto Sinner vogliamo provare ad arrivare in vetta, è questo il nostro unico obiettivo. Siamo campioni del mondo nel tennis a squadre, abbiamo il n.1 del ranking, perciò dobbiamo essere curiosi e legittimamente ambiziosi, accompagnati sempre per mano dal Governo”, ha spiegato il presidente della Fitp.

Binaghi ha anche svelato di avere in mente per Sinner un qualcosa di unico: farlo riposare in una “suite” speciale. Non un alloggio vero e proprio, ma un luogo in cui l’altoatesino potrà sfruttare il tempo libero per rilassarsi, lontano da un bagno di folla che si annuncia senza precedenti nella storia del tennis italiano e del torneo: “Sinner in Italia non può più vivere, lo fermano tutti. Esattamente come avevamo fatto l’anno scorso abbiamo pensato, sulla falsariga di quello che ci aveva chiesto Djokovic anni fa, di provare a creare attorno a quello che sarà un ‘Fort Apache’ per lui, un luogo in cui possa preparare il match e rilassarsi cercando di spendere meno energie“.