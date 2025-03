Resta solo Jasmine Paolini a difendere i colori italiani sui campi di Indian Wells. La toscana, numero 6 al mondo, ha battuto la rumena Jaqueline Cristian al terzo set dopo un match faticoso (6-4 3-6 6-4 il punteggio finale) che però le garantisce l’accesso agli ottavi di finale. È l’unica azzurra rimasta. E se in campo femminile era prevedibile – Lucia Bronzetti è uscita di scena contro la numero uno al mondo Aryna Sabalenka – in campo maschile ci si aspetta qualcosa di meglio. L’ultima amarezza è arrivata con Matteo Arnaldi, che ha ceduto in due set all’americano Brandon Nakashima (6-2 6-4 il risultato finale). Senza Jannik Sinner, non c’è nessun italiano tra i migliori 16 del primo Masters 1000 stagionale.

Paolini non è in un grande momento di forma. Lo dimostrano anche le sofferenze nel battere Cristian, numero 79 del mondo. Ormai però gioca da campionessa anche quando il suo tennis non è al meglio: con carattere e determinazione è rimasta dentro il match, recuperando perfino un break di svantaggio nel terzo set. Ora agli ottavi affronterà la russa Liudmila Samsonova: il livello sale ancora, ma Paolini ha la possibilità di regalarsi un quarto contro Sabalenka. Sarebbe già un ottimo risultato.

Non è riuscito l’exploit invece a nessuno degli italiani presenti nel tabellone maschile. Matteo Berrettini ha giocato una brutta partita e perso nettamente contro Stefanos Tsitsipas, che in questo momento però è uno dei tennisti peggiori da affrontare. Lorenzo Musetti ha perso contro Arthur Fils, sprecando un match point e una buona occasione per affacciarsi a ridosso della top 1o. A Indian Wells si sono aperti diversi “corridoi” nel tabellone, ma nessun azzurro è riuscito a sfruttarli. Nemmeno Arnaldi. Se Nardi, Cobolli, Darderi, Sonego e Zeppieri sono usciti al primo turno, l’unica vera soddisfazione è arrivata da Matteo Gigante, che almeno ha superato un turno battendo Baez. La spedizione italiana spera di invertire il trend già da Miami, poi comincerà la stagione sulla terra rossa che solitamente porta maggiori soddisfazioni. In attesa degli Internazionali di Roma e del rientro di Sinner.