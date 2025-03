Una madre ha denunciato la presenza di blatte nella stanza in cui il figlio di soli 9 mesi stava affrontando la delicata fase post-operatoria dopo un intervento al cervello nel reparto di neuropsichiatria infantile dell’ospedale Salesi di Ancona. L’episodio, documentato con foto dal Corriere Adriatico, ha fatto scattare un’immediata ispezione da parte della direzione sanitaria, che ha disposto la chiusura del reparto per disinfestazione. Il neonato è stato trasferito in Chirurgia, mentre gli altri nove piccoli pazienti sono stati dimessi in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza.

“Camminavano sul muro, vicino al lettino di mio figlio, sul pavimento. È successo per tre notti consecutive”, ha raccontato la madre del piccolo, che ha chiesto e ottenuto il trasferimento del figlio in un’altra stanza. “Mio figlio ha subito un intervento alla testa, deve stare in un ambiente protetto, non può permettersi di contrarre un’infezione”. Secondo la testimonianza della donna, gli insetti sono stati avvistati uscire da un’intercapedine, muoversi sul pavimento e addirittura all’interno del cestino della frutta e dello scaldabiberon del bambino.

Il direttore generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Torrette, Armando Gozzini, ha confermato il ritrovamento di blatte nel reparto, spiegando che gli insetti avrebbero nidificato sotto la copertura di un muro. “Abbiamo trovato più scarafaggi in quell’intercapedine”, ha dichiarato Gozzini, precisando che si tratta di un caso isolato. L’ipotesi è che gli insetti siano stati introdotti inconsapevolmente all’interno dell’ospedale “sotto forma di uova in qualche zaino o contenitore”. Per contenere il problema, oltre alla chiusura del reparto, sono state posizionate esche specifiche e avviata un’operazione di bonifica. Il Salesi, costruito nel 1933, risente del peso degli anni. “Un ospedale vetusto come questo può favorire certi fenomeni, come qualsiasi altra struttura sanitaria datata”, ha ammesso Gozzini, ricordando che la nuova sede dell’ospedale pediatrico è in costruzione e dovrebbe essere pronta nel 2026.