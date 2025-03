“Ma di quale furto parliamo, non c’è mai stata legislatura in cui qualcuno, a seguito di un riconteggio, non abbia dovuto lasciare il seggio a un altro, l’ultima volta è capitato a uno di Fratelli d’Italia, e ne abbiamo preso atto”. Lo dice il presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo in Aula sul tema della decadenza della deputata Scutellà, su cui i pentastellati hanno inscenato una dura protesta in Aula, con il tentativo di occupare i banchi del governo, fronteggiati dal questore Nastri e dai commessi. “Furto è un reato” mentre “siamo di fronte a un percorso deciso dalla Giunta della Camera”, ricorda La Russa. Parole che non sono bastate a riportare la calma in Aula, tanto che subito dopo, il capogruppo dei M5s, Stefano Patuanelli, ha fatto sapere che il gruppo avrebbe abbandonato i lavori d’Aula, cosa da lì a poco avvenuta.