Tre su tre per l’Italia alla Tirreno-Adriatico 2025. Sotto la pioggia, in una volata ristretta con tanti big in mostra, alla fine il più lesto di tutti è stato Andrea Vendrame. Il ciclista 30enne del team Decathlon AG2R La Mondiale ha vinto allo sprint la terza tappa, la Follonica-Colfiorito (Foligno), che con i suoi 239 km rappresenta la frazione più lunga di questa edizione de La Corsa dei Due Mari. Il veneto si è messo alle spalle il britannico Tom Pidcock e il francese Romane Gregoire, firmando appunto il terzo successo italiano consecutivo dopo le vittorie a cronometro di Filippo Ganna e nel primo sprint di Jonathan Milan.

Proprio Milan è stato protagonista nella frazione odierna di una caduta senza conseguenze che ha coinvolto anche Simone Consonni. Il velocista azzurro è rimasto così tagliato fuori dalla volata finale. Ganna invece ha provato a sorprendere tutti con un allungo a tre km dall’arrivo: ci hanno pensato i vari Ayuso, Gee e soprattutto Van der Poel a muoversi in prima persona per riprenderlo. E nel successivo sprint tutti sono stati sorpresi da Vendrame, che invece è rimasto coperto e ha aspettato il momento giusto per scattare.

“È stata una tappa molto dura a causa delle condizioni meteo. Ho controllato gli uomini di classifica e nel finale sapevo di avere una buona condizione per provarci, e alla fine la vittoria è arrivata. Avevo segnato questa tappa tra i miei obiettivi, ma non ero sicuro che fosse davvero adatta a me”, ha detto Andrea Vendrame dopo la vittoria. Domani, 13 marzo, la quarta frazione con partenza da Norcia e arrivo a Trasacco dopo 184 km. Ganna per il momento resta leader della classifica generale con un vantaggio di 22″ su Juan Ayuso.