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Nel Golfo degli Angeli la festa è tutta italiana. Luna Rossa Prada Pirelli ha chiuso da protagonista le regate preliminari della 38esima America’s Cup battendo in finale il defender Team New Zealand e mandando un segnale chiaro in vista della sfida di Napoli 2027. A conquistare il match race conclusivo nel mare di Cagliari è stato l’equipaggio “senior” guidato da Peter Burling e Ruggero Tita, favoriti anche dalla penalità inflitta ai neozelandesi per una partenza anticipata. Una regata gestita con autorità dagli italiani sugli Ac40, nonostante un piccolo errore nella quarta parte del percorso che ha creato qualche brivido.

Per Luna Rossa è una vittoria che pesa soprattutto sul piano simbolico: battere i campioni in carica davanti al pubblico di casa rafforza le ambizioni del team italiano nella lunga marcia verso la Coppa America che si disputerà a Napoli nel 2027. Resta però anche un rimpianto per la formazione Youth e Women di Luna Rossa, protagonista assoluta delle prime giornate di regata. L’equipaggio con al timone Marco Gradoni e Margherita Porro aveva chiuso le prime otto prove a un solo punto da Team New Zealand Senior, restando pienamente in corsa per il match race finale.

Gli Ac40 utilizzati nelle regate preliminari rappresentano solo una parte del lavoro che porterà agli Ac75, le imbarcazioni protagoniste della Coppa America. Perché saranno nuove.

Nella base del team sul molo Ichnusa di Cagliari il lavoro sul nuovo Ac75 è già iniziato. Sotto un grande tendone bianco prende forma la barca con cui Luna Rossa tenterà di conquistare per la prima volta nella storia il trofeo più antico dello sport. Nei prossimi mesi proseguiranno i test su wing e vele, mentre continuerà anche il turnover degli equipaggi, compresa la possibilità di vedere ancora Margherita Porro al timone.

La vittoria di Cagliari arriva in una fase cruciale per l’organizzazione italiana della Coppa America. A settembre dovrebbero iniziare i lavori per la nuova base nell’area di Bagnoli, mentre il trasferimento del team a Napoli è previsto nei primi mesi del prossimo anno. La città del Golfo – con grandi tradizione negli sport di mare – attende con impazienza il loro arrivo. Al Corriere della Sera Max Sirena il team director dice: “Se vogliamo che i tifosi parlino di noi, oltre che di Sinner e Antonelli, dovremo per forza vincere. I neozelandesi restano il team da battere: abbiamo lavorato tanto per colmare il gap, d’ora in poi non abbiamo più alibi”. Certo che è l’ambizione c’è: “Voglio vincere l’America’s Cup con Luna Rossa per l’Italia e per Patrizio Bertelli”. Sirena, che ha già vinto con Oracle e New Zealand non ha dubbi. “Ma io voglio vincere con Luna Rossa”.