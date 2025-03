Grande Italia nella prima tappa della Tirreno-Adriatico 2025, la cronometro di Lido di Camaiore di 11.5 km. La vittoria è andata a Filippo Ganna del Team Ineos (che non trionfava dal Giro d’Austria datato 6 luglio 2024, ossia 247 giorni fa) con il tempo di 12’17”, secondo lo spagnolo con Juan Ayuso (Uea Team Emirates) staccato di +0.23″, terzo il danese Johan Price-Pejtersen (Alpecin-Deceuninck) a +0.28″. Seguono altri due italiani, Antonio Tiberi (Bahrain-Victorious) quarto a +0.29″ e Jonathan Milan (Lidl-Trek) quinto a +0.31″. Ganna, medaglia d’argento nel crono maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024, è diventato così anche il leader della classifica generale. Domani, 11 marzo, è in programma la seconda tappa, la prima in linea, la Camaiore-Follonica di 192.0 km.

“Ho fatto una bellissima cronometro oggi, quindi sono davvero felice. Il direttore sportivo Dario Cioni mi ha incitato fino al traguardo. Ero sugli stessi tempi di Juan Ayuso a metà percorso, quindi sapevo di poter dare qualcosa in più nella seconda parte, dove ho guadagnato tanto”. Così si è espresso Filippo Ganna pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo da vincitore di tappa e prima Maglia Azzurra alla Tirreno-Adriatico, il suo 34esimo successo in carriera. “Mi sono allenato molto per questa cronometro così come per i prossimi impegni. Ho fatto decisamente meglio rispetto a un anno fa, quando avevo perso per un secondo. Non vedo l’ora di dare il massimo anche nel resto della settimana”, ha concluso il ciclista.

Oltre a un Ganna ritrovato, il mondo del ciclismo italiano sorride anche per la prova di Tiberi. Il 23enne è uno dei possibili outsider per il podio finale della Corsa dei due Mari e per lui la Tirreno-Adriatico non poteva cominciare nel modo migliore. Ha perso solamente 6 secondi dallo spagnolo Ayuso, considerato il grande favorito insieme a Jai Hindley. Per Tiberi, vincitore della Maglia Bianca del miglior giovane all’ultimo Giro d’Italia, pare esserci la condizione per disputare una corsa da protagonista.