La quarta vien da sé. Un magico Kimi Antonelli conquista un’altra vittoria nel Gp del Canada, la quarta consecutiva in questa stagione di Formula 1, che lo vede sempre più leader del Mondiale. Il suo compagno di squadra George Russell infatti è fuori per un problema tecnico. Sul podio arrivano Lewis Hamilton e Max Verstappen. La Ferrari sorride anche per la quarta posizione di Charles Leclerc.

Dopo il caos al via, tra incertezza per il meteo e malfunzionamento del semaforo, Antonelli ha subito attaccato Russell per tentare di prendersi la prima posizione. Nuove scintille tra i due piloti Mercedes, sorpassi e controsorpassi, poi il 19enne bolognese approfitta del guasto del suo rivale per prendersi la leadership e non mollarla più fino al traguardo.

Dietro di lui, l’altro grande protagonista è Hamilton, che al 62esimo giro riesce a passare Verstappen e prendersi la seconda posizione, difendendola fino all’arrivo. E’ il suo miglior risultato in gara con la Ferrari. Altro duello duro tra Leclerc e Hadjar, vinto dal ferrarista. Male invece le McLaren: anche per Lando Norris arriva il ritiro, mentre Oscar Piastri arriva fuori dai primi 10.

Gp Canada, ordine d’arrivo

1 Antonelli Mercedes

2 Hamilton Ferrari

3 Verstappen Red Bull

4 Leclerc Ferrari

5 Hadjar Red Bull

6 Colapinto Alpine

7 Lawson Rb

8 Gasly Alpine

9 Sainz Williams

10 Bearman Haas

11 Piastri McLaren

12 Hulkenberg Audi

13 Bortoleto Audi

14 Ocon Haas

15 Stroll Aston Martin

16 Bottas Cadillac

Ritirati

Perez Cadillac

Norris McLaren

Russell Mercedes

Alonso Aston Martin

Albon Williams

Lindblad Rb

La nuova classifica di Formula 1

1 Antonelli Mercedes 131

2 Russell Mercedes 88

3 Leclerc Ferrari 75

4 Hamilton Ferrari 72

5 Norris McLaren 58

6 Piastri McLaren 48

7 Verstappen Red Bull 43

8 Hadjar Red Bull 24

9 Gasly Alpine 20

10 Bearman Haas 18