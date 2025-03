Un altro grande successo per il ciclismo azzurro. Dopo la fenomenale crono di Filippo Ganna vinta ieri nella prima tappa, festeggia ancora l’Italia alla Tirreno-Adriatico con una magnifica volata di Jonathan Milan. Il velocista friulano della Lidl-Trek , in questa seconda tappa, ha dimostrato di non sentire la pressione di essere il favorito e ha messo la quinta sul rettilineo da Camaiore a Follonica (189 km), prendendosi la quarta vittoria stagionale, la terza in carriera nella Corsa dei Due Mari. A completare il podio Maikel Zaijlaard (Tudor Pro Cycling Team) e Paul Penhoet (Groupama-FDJ). Filippo Ganna mantiene invece la vetta della classifica generale con 22″ di vantaggio su Ayuso. Domani, mercoledì 12 marzo, in programma la terza frazione da Follonica a Colfiorito (Foligno) di 239 km.

Inizialmente, la gara è stata segnata dalla fuga di Manuele Tarozzi, raggiunto a 80 chilometri dal traguardo da Alessandro Tonelli e Davide Bais che hanno avuto un vantaggio massimo di 3 minuti. Il tratto sul lungomare toscano e la presenza di un leggero vento laterale ha motivato Filippo Ganna a tentare un allungo con l’obiettivo di aprirsi uno spazio, ma il gruppo di velocisti non ha lasciato spazio a nessun inserimento. Nonostante una caduta abbia fatto fuori dalla l’olandese Dylan Groenewegen, i corridori si sono dati battaglia fino al traguardo tagliato per primo da Jonathan Milan.