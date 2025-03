“Massimiliano Allegri, eh eh oh oh”. Il nome rimbomba nella pancia dello Stadium. C’è anche questo coro a prende forma nella contestazione durissima andata in scena contro la Juventus dopo la tremenda sconfitta per 4 a 0 contro l’Atalanta. Oltre i fischi, oltre gli spalti già semi–vuoti a metà della ripresa, oltre gli altri cori contro tutti. Questo nello specifico, che rievoca Allegri, è un attacco diretto all’attuale dirigenza e a Thiago Motta.

Molte delle persone presenti allo Stadium non avevano mai visto la Juventus perdere così malamente in casa. L’ultima volta di una sconfitta con 4 gol di scarto risale al 1967: un derby vinto dal Torino una settimana dopo la scomparsa di Gigi Meroni. Insomma, per i tifosi bianconeri è un evento epocale, in negativo. Hanno già dovuto digerire due eliminazioni brucianti contro il modesto Psv in Champions League e contro l’Empoli (che lotta per non retrocedere) in Coppa Italia. Battere l’Atalanta domenica sera avrebbe significato agganciarla al terzo posto in Serie A (al di là della lotta scudetto). Perdere però poteva anche essere messo in conto. Ma non così. Non in questo modo.

Gli ultras in questo momento hanno deciso di contestare apertamente la dirigenza e la squadra, al di là dei risultati. Era stato un esempio quanto accaduto prima del match contro il Verona. La contestazione è cominciata infatti già nel corso del primo tempo, quando il risultato era ancora in bilico. Nel mirino ci sono sempre tutti: la dirigenza, Thiago Motta e i calciatori. Quanto accaduto in campo però ha dato nuova linfa alla protesta, che si è estesa a tutto lo stadio. Dopo il gol di Lookman sugli spalti, non solo in Curva Sud, c’erano ovunque seggiolini vuoti. I pochi rimasti hanno riempito di fischi la squadra. E quel coro per Allegri rappresenta la voglia, almeno di una parte dei tifosi bianconeri, di tornare radicalmente al passato. In campo, in panchina e nella dirigenza.