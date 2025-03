L‘uscita della Juventus ai playoff di Champions League per mano del Psv e la clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia a causa dei calci di rigore con l’Empoli non hanno fatto altro che aumentare il nervosismo e la delusione dei tifosi bianconeri per una stagione in cui gli uomini di Thiago Motta non stanno rendendo secondo le aspettative. E ieri sera, alcuni supporter juventini ne hanno avuto abbastanza: si sono radunati sotto l’hotel che ospitava la squadra bianconera alla vigilia della sfida contro il Verona per contestare la squadra. Una protesta durissima, emblema di un momento quasi paradossale per la Juventus.

I pareggi tra Napoli e Inter e quello dell’Atalanta contro il Venezia pongono infatti la squadra di Thiago Motta in condizione di accorciare a -6 dalla vetta della Serie A nel caso di una vittoria contro il Verona questa sera. Nonostante questo, però, al momento ai tifosi bianconeri la stagione che sta disputando la Vecchia Signora non sta affatto piacendo. Il quarto posto resta l’obiettivo minimo ed è ampiamente alla portata, ma la tensione resta altissima per via delle prestazioni altalenanti, che hanno portato la Juve a dire addio a ogni competizione. Uno dei principali responsabili per i tifosi è proprio l’allenatore, come sottolineato dall’incessante coro intonato ieri sera: “Thiago Motta pezzo di m***a“. Non sono mancate però accuse anche nei confronti di squadra e società: “Rispettate i nostri colori”, “Tirate fuori i co***oni” e “Tifiamo solo la maglia”. Questa sera all’Allianz Stadium una vittoria per i bianconeri permetterebbe loro non solo di avvicinarsi alla vetta, ma anche di sedare la furia dei tifosi. Almeno per il momento.