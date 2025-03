Il Papa “ha trascorso una notte tranquilla e si è svegliato poco dopo le 8”. Lo fa sapere il Vaticano nell’aggiornamento del mattino. Bergoglio ha iniziato oggi il suo 22esimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma: una permanenza che ora eguaglia quella di San Giovanni Paolo II dopo l’attentato del 1981. Ieri Bergoglio ha fatto una sorpresa facendo sentire la sua voce per la prima volta da quando è stato ricoverato al Gemelli. Un audio messaggio, registrato, in cui con voce flebile e molto affaticata ha ringraziato i fedeli per le preghiere che si stanno facendo per la sua salute. L’audio è stato diffuso nella sua piazza San Pietro prima della recita serale del Rosario ridando speranza al mondo.

Sul fronte clinico l’ultimo bollettino medico di ieri sera spiegava che “le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti. Anche” ieri “non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria. Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria. I parametri emodinamici e gli esami del sangue sono rimasti stabili. Non ha presentato febbre. I medici mantengono ancora la prognosi riservata. In considerazione della stabilità del quadro clinico il prossimo bollettino medico verrà diffuso nella giornata di sabato”.

I medici, dunque, oggi non dirameranno il bollettino medico. La Sala Stampa del Vaticano però aggiornerà sulla giornata del Pontefice ricoverato per una polmonite bilaterale dal 14 febbraio scorso.