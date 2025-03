“Aspettiamo che il Comune di Milano, in base alle cui richieste abbiamo proposto una legge, perché qualcuno aveva sbagliato a Milano e noi siamo a disposizione per risolvere i problemi dei cittadini di Milano, ci dica cosa vuole fare. Sperando che la sinistra non continui a dividersi come si è divisa sullo stadio (Meazza, ndr.), perché abbiamo perso cinque anni per tornare al punto di partenza. Il Comune mi dica cosa vuole fare e io leggevo sui giornali che sono anche d’ostacolo a qualche persona che aveva interessi particolari e che diceva ‘speriamo che Salvini non cambi la norma e le carte’, ma siccome noi facciamo l’interesse pubblico qui c’è l’interesse dei cittadini di Milano, mi dica il Comune cosa vuole fare. E io sarò conseguente”. Così il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, a margine di un evento presso la sede di Garmin a Milano, dopo i recenti sviluppi giuridici legati all’inchiesta sull’urbanistica milanese.