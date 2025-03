“Giorgia Meloni ha detto sì al piano di riarmo Ue di Ursula Von der Leyen senza alcun mandato, venga immediatamente in Parlamento. Noi chiederemo con una mozione al Parlamento di esprimersi con un sì o con un no. Meloni è obbligata a venire in Parlamento perché per i soldi serve una variazione di bilancio, deve venire in Parlamento e vedremo se la maggioranza la segue”. Ad attaccare è il deputato Avs e coportavoce di Europa Verde Angelo Bonelli, a margine di una iniziativa sul referendum per la cittadinanza, parlando del piano di riarmo Ue.

“La posizione di Schlein e del Pd? Spero che anche in Aula sia con noi”, ha auspicato Bonelli, dopo la bocciatura del piano da parte della segretaria Pd, le frizioni con l’area riformista dem e il conseguente isolamento della stessa Schlein nel Pse, che aveva invece dato un via libera sostanziale al piano di Von der Leyen. Un piano che vedrà anche esautorato il Parlamento Ue, per l’attivazione della procedura d’urgenza da parte della presidente della commissione Ue, nel silenzio di S&D: “Un fatto di una gravità inaudita“, attacca Bonelli.

Così l’Eurocamera si limiterà a esprimersi, durante la prossima sessione plenaria di Strasburgo, soltanto in merito alle risoluzioni (sul Libro bianco per la Difesa, ndr). Un documento che, messo ai voti, vedrà i gruppi politici – Socialisti e democratici compresi – cercare di indirizzare il lavoro dell’esecutivo Ue. Sul voto sulla risoluzione per ora Schlein e il Pd non si esprimono, anche perché il timore è che la stessa delegazione dem finisca per andare in ordine sparso. Non è un caso che il capodelegazione dem Nicola Zingaretti stia cercando di ottenere almeno modifiche che possano tenere unito il gruppo e non sconfessare la linea tenuta da Schlein.