Un pullman turistico è rimasto coinvolto in un incidente stradale con tre tir nella mattinata di venerdì 7 marzo lungo il tratto milanese dell’autostrada A4, all’altezza di Cormano. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e automediche, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia stradale. A bordo del pullman viaggiava una scolaresca con 44 bambini e alcune insegnanti. Stando ad una prima ricostruzione, il pullman si sarebbe scontrato con un tir per poi finire contro le barriere fonoassorbenti a lato della carreggiata.

A riportare le conseguenze maggiori il conducente del pullman di 43 anni, trasportato in gravissime condizioni al Niguarda. Due insegnanti e due bambini sono stati ricoverati in codice giallo rispettivamente al Bassini di Sesto e al San Raffaele.