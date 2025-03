Frustrazione, lacrime e ritiro. Nick Kyrgios è stato costretto a lasciare il campo a Indian Wells nel match del primo turno contro l’olandese Botic van de Zandschulp. L’australiano ha dovuto alzare bandiera bianca per un fastidio insopportabile al solito polso che lo ha già costretto a un lunghissimo stop e a un’operazione.

Kyrgios ha perso il primo set al tie break e si è ritirato nel secondo parziale, abbandonando il campo sul punteggio di 7-6 (9-7), 3-0. Il 29enne, dopo essersi seduto sulla sedia al cambio campo, è scoppiato a piangere. Un misto di dolore e delusione. Considerando la modalità con cui si è concluso l’incontro, in molti cominciano a chiedersi se questo non possa essere considerato il punto definitivo sulla carriera dell’australiano che negli ultimi due anni non è praticamente esistita. “Nessuno in questo sport si è mai sottoposto a una ricostruzione del polso e ha poi cercato di giocare“, ha detto Kyrgios al termine del match.

“Ci sono stati giocatori che hanno subito interventi al polso, ma non sono stati così gravi come quelli che ho subito io. A questo punto è tutto un esperimento. Mi avevano detto che non sarei più riuscito a giocare, ma io sento di poter ancora competere. Van De Zandschulp ha battuto Alcaraz in 3 set agli US Open e io ho avuto set-point contro di lui nel primo set. Ci sono, ma non riesco a chiudere i match e a questo punto non ho certezze. Non so come starò domani, vediamo”. Infine, l’australiano ha detto di non aver ancora abbandonato le speranze di giocare il Miami Open, che inizierà il prossimo 18 marzo. “Ovviamente il periodo di Miami non è l’ideale, ma avevo in programma di giocarlo, quindi vedrò come reagisce il mio polso“.