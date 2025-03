Ai dipendenti civili americani e italiani degli uffici acquisti nella base dell’aeronautica militare statunitense di Aviano sono state sospese le carte di credito governative e i relativi conti sono stati azzerati a un dollaro. Il provvedimento è stato preso dal Doge, il dipartimento per l’efficienza governativa guidato da Elon Musk. Lo scrive il quotidiano Messaggero Veneto precisando che la comunicazione è giunta ieri mattina. La durata della sospensione è indicata in 30 giorni.

L’obiettivo è migliorare la trasparenza della spesa federale mentre si prevede che un sistema tecnologico centralizzato registrerà ogni pagamento. Secondo il quotidiano sarà anche ridotto il numero di carte di credito. Ad Aviano sono state congelate temporaneamente le tessere in uso ai soli dipendenti civili, con alcune eccezioni per una sessantina di persone nei vari uffici acquisti della Base di Aviano.

Ieri era emerso che a tutti i dipendenti della Base Usaf era arrivata richiesta di resoconto puntuale sulla loro operatività nell’ultima settimana. La stessa richiesta è stata inoltrata anche agli altri stanziamenti militari americani in Italia. L’istanza è stata recapitata anche a tutti i dipendenti civili italiani che prestano servizio all’interno della base. Tuttavia, la direttiva riguarda unicamente il personale americano.

I dipendenti italiani – come chiarito dalle organizzazioni sindacali di categoria – non rientrano tra i dipendenti governativi americani, i loro contratti infatti rispondono alla legislazione nazionale italiana.