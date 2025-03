Corteo studentesco a Milano a due giorni dalle iniziative previste per l’8 marzo contro la violenza di genere. “Scioperiamo per una scuola contro il sessismo e le discriminazioni“, hanno detto i ragazzi e le ragazze partiti da Largo Cairoli a Milano e arrivati fino in stazione centrale. Durante il percorso i manifestanti hanno fatto più tappe, tra cui una davanti agli uffici comunali dell’anagrafe, un luogo in cui “le persone senza cittadinanza si recano per richiedere i documenti”, hanno denunciato, mostrando striscioni con scritto “nessun* è illegale”.