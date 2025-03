Papa Francesco comincia oggi il 21esimo giorno di ricovero all’ospedale Gemelli di Roma. La Santa Sede comunica che “la notte è trascorsa tranquilla, il Papa sta ancora riposando”. Il pontefice sta proseguendo la terapia farmacologica e la fisioterapia fisica per la mobilità. Anche questa mattina ha ripreso ad essere aiutato con l’ossigeno ad alti flussi, quello che viene somministrato con le cannule nasali, mentre per la notte, come era stato detto nel bollettino di ieri sera, è stato aiutato con la ventilazione meccanica con la maschera. Il paziente segue una alimentazione che prevede cibo solido. Nei bollettini ufficiali non è mai stata menzionata una alimentazione diversa da quella solida, come potrebbero essere quella per sondino o per endovena.

Il pontefice comunque lavora: ha scelto due nuovi vescovi, uno in Venezuela e uno in Spagna. Il Papa ha nominato arcivescovo metropolita di Cumaná (Venezuela) mons. Angel Francisco Caraballo Fermin, finora vescovo di Cabimas. Inoltre ha nominato vescovo della diocesi di Albacete (Spagna) il rev. Angel Roman Idigoras.

L’ultimo bollettino medico di mercoledì sera spiegava che “il Santo Padre è rimasto stazionario senza presentare episodi di insufficienza respiratoria. Come programmato, durante il giorno, ha effettuato l’ossigenoterapia ad alti flussi“, mentre solo durante la notte utilizza “la ventilazione meccanica non invasiva” con la maschera. Bergoglio quindi ha dormito in condizioni di protezione respiratoria, per prevenire ulteriori crisi.

Bergoglio ha trascorso la giornata di mercoledì tra riposo e terapie. Ha inoltre incrementato la fisioterapia respiratoria e motoria attiva. Stando a quanto riportato dal Vaticano, nella mattinata di ieri ha anche partecipato al rito delle Ceneri e ha ricevuto l’Eucarestia. Nel pomeriggio ha alternato il riposo al lavoro. I medici hanno voluto sottolineare che non si sono verificate crisi negli ultimi due giorni, ma serve ancora tempo per ulteriori valutazioni.