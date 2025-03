Era finita in coma, dopo aver mangiato salmone, ed era uscita dall’ospedale in carrozzina con un’invalidità iniziale del 100%, ma non verrà essere risarcita. Nonostante l’Ausl di Bologna abbia verificato che il pesce fosse contaminato da concentrazioni altissime di Listeria monocytogenes, un batterio pericolosissimo, e la ditta importatrice sia finita sotto inchiesta. Le analisi, disposte dalla procura, hanno confermato una concentrazione di 3 milioni di unità di batterio per grammo e per questo il pm Gabriella Tavano, dopo le indagini, ha chiesto il rinvio a giudizio del legale rappresentante della ditta importatrice, con sede ad Ancona. Il fascicolo è per lesioni colpose gravi e commercio di alimenti nocivi.

I fatti risalgono a due anni fa quando una 63enne acquista quattro confezioni di salmone affumicato sottovuoto in un supermercato di Bologna. Lo aggiunge all’insalata e lo mangia. Il giorno dopo inspiegabili sintomi cominciano a palesarsi, in una spirale di malessere destinata a peggiorare: è ricoverata d’urgenza al reparto di terapia intensiva del policlinico Sant’Orsola dove resta ricoverata per 20 giorni. Meningite, polmonite bilaterale, crisi epilettiche, trombosi, problemi cardiaci, fino al coma.

Una lentissima ripresa, ma con enormi difficoltà permanenti come racconta al Messaggero: “Non posso correre, faccio fatica a camminare e respirare. Spesso non ricordo le parole e non riesco a salire i gradini troppo alti. Per arrivare alla fermata dell’autobus devo partire molto prima. La mia vita è stata stravolta e continua a esserlo”. Tutto questo però non è bastato a impedire che la sua invalidità scendesse al 35% e che l’assicurazione della ditta importatrice le rifiutasse il risarcimento. “È vergognoso. Dovrebbero ricoprirmi d’oro, anche per tutte le spese che ho sostenuto, tra medicine e fisioterapia”.