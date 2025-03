“Sì, avete capito bene. In tutti questi anni di motomondiale lo hanno sempre accusato di essere lì solo perché fratello di una leggenda come Marc. Ma questa è una bugia, perché è un grandissimo lavoratore”. Non parla molto, ma quando lo fa non è mai banale. Roser Alentà, madre dei fratelli Marquez, ha detto ai microfoni di Cadena Ser che preferirebbe se il Mondiale lo vincesse Alex e non Marc.

L’otto volte campione del mondo ha cominciato alla grande la stagione dominando il Gran Premio di Thailandia, proprio davanti a suo fratello Alex, che ha comunque conquistato un ottimo secondo posto. Se Marc vincesse il titolo quest’anno, eguaglierebbe il numero di vittorie del suo rivale di sempre, Valentino Rossi. Ma a Roser Alentà questo non importa: “Il mio sogno sarebbe che Alex vincesse almeno un campionato, Marc ne ha già otto. La rivalità con Rossi è secondaria. Per me, è il fattore meno importante. Se Alex dovesse mettere le mani sul titolo almeno una volta, sarei molto felice. E anche Marc la pensa così, lo ha ripetuto spesso. Non ha l’ossessione del nono Mondiale“, ha sostenuto la madre dei piloti che ha poi svelato come non volesse che Marc passasse dalla Honda alla Ducati: “Era un momento difficile e Marc aveva deciso di lasciare la sua squadra. Gli ho detto di non farlo perché la Honda era la sua famiglia. Lui mi ha risposto: ‘Vuoi vedermi felice o sofferente su una moto che non funziona?’’. Alla fine ammetto che è stata la scelta giusta”.