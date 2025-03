Marc Maquez ha vinto il Gran Premio della Thailandia, gara inaugurale del Mondiale della MotoGp. Sul circuito di Buriram è subito tripletta Ducati, con il pilota spagnolo del team ufficiale che ha preceduto il fratello Alex su una Ducati del Team Gresini e Francesco ‘Pecco’ Bagnaia sull’altra moto ufficiale. Quarto posto per Franco Morbidelli su un’altra Ducati del Team VR46 di Valentino Rossi.

Marc Marquez completa un weekend perfetto con la pole, la vittoria nella gara sprint e nella gara lunga, per lui vittoria numero 63 in carriera. E’ anche la prima volta nella storia della MotoGp che due fratelli si piazzano ai primi due posti di un Gran Premio. Lo spagnolo balza così subito in vetta alla classifica del Mondiale. Lo spagnolo, che era partito dalla pole e tenuto il comando a lungo, lo ha poi ceduto al fratello Alex accodandosi a lui (per un problema relativo alla pressione delle gomme, che altrimenti gli avrebbe provocato una penalità) per poi riprendersi la leadership a soli quattro giri dalla fine e chiudere con poco meno di due secondi di vantaggio sul pilota del team Gresini e di 2.4 secondi su Bagnaia, che ha sempre tenuto la terza posizione. Dietro a Bezzecchi, sesto dopo essere partito in terza fila, si sono classificati Johann Zarco (Honda-Lcr), Brad Binder (Ktm), Enea Bastianini (Ktm-Tech3) e Fabio Di Giannantonio, decimo con la Ducati VR46.

MotoGp, Gran Premio della Thailandia: l’ordine di arrivo

1. Marc Marquez (Ducati)

2. Alex Marquez (Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Franco Morbidelli (Ducati)

5. Ai Ogura (Aprilia)

6. Marco Bezzecchi (Aprilia)

7. Johann Zarco (Honda)

8. Brad Binder (KTM)

9. Enea Bastianini (KTM)

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

11. Jack Miller (KTM)

12. Luca Marini (Honda)

13. Fermin Aldeguer (Ducati)

14. Miguel Oliveira (Yamaha)

15. Fabio Quartararo (Yamaha)

16. Maverick Vinales (KTM)

17. Alex Rins (Yamaha)

18. Somkiat Chantra (Honda)

19. Pedro Acosta (KTM)

20. Lorenzo Savadori (Aprilia)

RITIRATI

Raul Fernandez (Aprilia)

Joan Mir (Honda)

MotoGp 2025, la classifica del Mondiale

1. Marc Marquez (Ducati) – 37 punti

2. Alex Marquez (Ducati) – 29 punti

3. Francesco Bagnaia (Ducati) – 23 punti

4. Franco Morbidelli (Ducati) – 18 punti

5. Ai Ogura (Aprilia) – 17 punti

6. Marco Bezzecchi (Aprilia) – 10 punti

7. Brad Binder (KTM) – 10 punti

8. Johann Zarco (Honda) – 9 punti

9. Enea Bastianini (KTM) – 7 punti

10. Fabio Di Giannantonio (Ducati) – 6 punti

11. Jack Miller (KTM) – 5 punti

12. Luca Marini (Honda) – 4 punti

13. Fabio Quartararo (Yamaha) – 4 punti

14. Pedro Acosta (KTM) – 4 punti

15. Fermin Aldeguer (Ducati) – 3 punti

16. Miguel Oliveira (Yamaha) – 2 punti

17. Joan Mir (Honda) – 1 punto

18. Maverick Vinales (KTM) – 0 punti

19. Alex Rins (Yamaha) – 0 punti

20. Somkiat Chantra (Honda) – 0 punti

21. Lorenzo Savadori (Aprilia) – 0 punti

22. Raul Fernandez (Aprilia) – 0 punti

23. *Jorge Martin (Aprilia) – 0 punti

*assente in Thailandia per infortunio, mancherà anche in Argentina