“La sfida sarà entusiasmante. Bagnaia ha il vantaggio di conoscere benissimo la Ducati, ma Marquez è un fenomeno e darà tutto per conquistare il nono titolo e pareggiare Valentino Rossi“. Non ha dubbi il noto telecronista delle due ruote Guido Meda che, intervistato da Fanpage, ha preannunciato un‘entusiasmante stagione di MotoGp, con il team Ducati che potrà contare su due fenomenali piloti come Bagnaia e Marquez: “Secondo me ci saranno gare in cui uno dei due farà il vuoto, e altre in cui si sfideranno fino all’ultima curva. L’importante sarà che la rivalità rimanga nei limiti della correttezza sportiva. Bagnaia ha dimostrato di essere un campione maturo, capace di gestire la pressione e migliorarsi gara dopo gara. Marquez, dal canto suo, è un animale da competizione e farà di tutto per imporsi. La sfida tra questi due piloti sarà il cuore della stagione e potrebbe regalarci alcuni dei momenti più memorabili della MotoGp moderna“.

Per Guido Meda sarà fondamentale che entrambi i piloti rimangano sempre all’interno dei confini di lealtà e sportività. Ma lo spagnolo ha un obiettivo ben preciso: “Secondo me Marc ha quella fame lì di dire ‘adesso pareggio e poi supero Rossi‘. Poter dire sono stato migliore di Valentino, che ti sia simpatico o antipatico, è potente come risultato”. Oltre alla Ducati, che parte come una delle favorite per il titolo, per il telecronista ci sono altre squadre che potranno dire la loro: “Occhio alle sorprese. Aprilia ha fatto un salto di qualità, Yamaha e Honda stanno lavorando per tornare competitive. Non credo che vedremo il dominio assoluto della Ducati come nel 2024. La battaglia sarà più aperta. Le gerarchie potrebbero cambiare nel corso della stagione, e molto dipenderà dalla capacità delle squadre di sviluppare la moto e adattarsi alle piste. Però, vedo Ducati favorita e Bagnaia l’ultimo baluardo contro Marquez”. Proprio per Pecco, Meda ha espresso tutta la sua stima: “Per me è già nell’olimpo insieme a Rossi, Marquez, Lorenzo, Stoner. È già leggendario e dovesse fermare Marc farà ancora uno step in più”.