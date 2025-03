Con il voto favorevole in Commissione Cultura e Sport del Senato, alla proposta di Fratelli d’Italia, si riaprono le porte alla pubblicità del gioco d’azzardo nel mondo del calcio. Nel 2015, Matteo Salvini da un palco elettorale tuonava contro il gioco d’azzardo. “Rottamiamolo” gridava perché “rovina milioni di persone” e perché “uno Stato che campa con il gioco d’azzardo è un Stato fallito”. Oggi in occasione di una conferenza stampa, proprio in Senato, abbiamo chiesto al leader della Lega, vicepremier e ministro dei Trasporti del governo Meloni se condivide quella frase, omettendo di dire che l’avesse pronunciata proprio lui alcuni anni fa. “Sono d’accordo” risponde Salvini “ma questa domanda non devi farla a me perché oggi faccio il ministro dei Trasporti”. Gli abbiamo fatto notare il voto di questa mattina con la maggioranza compatta sulla proposta di Fratelli d’Italia. “Come governo ne parleremo, guardando quello che fanno gli altri Paesi Europei” ha replicato il leader leghista.

La rottamazione del gioco d’azzardo è solo un ricordo sbiadito. Alla conferenza stampa c’era anche il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Il ministro dopo il suo intervento è andato via velocemente. Impossibile rivolgergli una domanda. Gli avremmo chiesto cosa ne pensa di quello che la leader di Fratelli D’Italia e oggi presidente del Consiglio diceva durante un Question time nel quale, rivolgendosi all’allora ministra della Salute Lorenzin, chiedeva a gran voce di “vietare la pubblicità del gioco d’azzardo”, gioco “che produce povertà, droga e suicidi”. Adobi nel corso del suo intervento ha detto: “rispetto le posizioni altrui anche quando i toni non sono proprio quelli del confronto parlamentare come vorremmo. Mi auguro che nel confronto si riesca a ristabilire nel rispetto delle diverse posizioni una modalità di affrontare questo argomento in maniera meno ideologica”. Lo dice in riferimento a quanto sosteneva Meloni? No, il riferimento è alle protesta in Aula