“Il Piano Rearm Ue di Von der Leyen va cambiato, speriamo di fare una grande battaglia insieme alle altre forze della famiglia S&D”. A margine dell’inaugurazione della sede Pd della Federazione di Roma, la segretaria dem Elly Schlein torna a bocciare la proposta da 800 miliardi sul riarmo dell’Europa avanzata dalla presidente della Commissione Ue. La stessa che ora vorrebbe anche scavalcare il Parlamento europeo ed evitare il voto in Aula per far approvare il piano di riarmo.

“Domani avremo il Pre-vertice Socialista e quella sarà la sede dove discuteremo insieme anche rispetto alle proposte avanzate da Von der Leyen su cui confermo le critiche del Partito Democratico”, ha rivendicato Schlein, con il rischio però di ritrovarsi isolata all’interno del gruppo (nonostante quella dem sia la delegazione più numerosa tra i Socialisti al Parlamento Ue, ndr). Questo perché gli stessi Socialisti europei sembrano già pronti al via libera del piano: “Un punto di partenza”. E, allo stesso modo, a sconfessare la linea della segretaria dentro il partito è stato un big come l’ex commissario ed ex premier Paolo Gentiloni, che ha parlato di “strada giusta” imboccata da Von der Leyen.

Schlein evita le polemiche con Gentiloni, ma ribadisce: “Il Partito democratico è fortemente a favore della difesa comune che andrebbe sviluppata con investimenti comuni. Noi chiediamo da tempo un Next Generation EU di 800 miliardi all’anno che sia un piano industriale, energetico, sociale, ambientale e che sia anche rivolto a investire su una difesa davvero comune che è una cosa diversa dal riarmo dei singoli 27 stati membri”.

E ancora: “Gli strumenti proposti ieri purtroppo sono molto più incentrati sull’agevolare la spesa di difesa nazionale che non sul creare le basi davvero della difesa comune europea. Su questo noi insisteremo, per cambiare quelle proposte e naturalmente speriamo di farlo anche insieme alle altre forze socialiste rappresentate in Parlamento”, ha continuato.

Eppure, negli stessi minuti, la stessa Von der Leyen anticipava la sua volontà di scavalcare lo stesso Parlamento Ue, per cercare un accordo solo con i capi di Stato e di governo dell’Ue. Una tattica sulla quale, al termine dell’iniziativa del Pd, Schlein preferisce però non rispondere, salendo in auto diretta verso l’aeroporto, direzione Bruxelles, nel tentativo di trovare sinergie nella famiglia socialista, a partire da Pedro Sanchez, con la quale si era già confrontata. “Servono politiche espansive, sarebbe folle spostare risorse dai fondi di Coesione verso l’acquisto di armamenti”. E, dentro il partito dem, c’è chi spiega che possa essere questo il punto – seppur minimo – di trattativa.