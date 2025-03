La Commissione Cultura e Sport del Senato ha approvato una risoluzione di FdI che, in vista della riforma del calcio, riapre alla possibilità di inserire pubblicità del gioco d’azzardo nel mondo del calcio, superando quindi il divieto imposto nel 2018 dal decreto dignità.

Una posizione, quella della maggioranza, diametralmente opposta a quanto sbandierato nel 2015 sia da Giorgia Meloni che da Matteo Salvini, allora all’opposizione.

“Pensare di continuare a fare cassa con il gioco d’azzardo significa pagare domani costi sociali altissimi”, diceva Meloni rivolgendosi all’allora ministra Beatrice Lorenzin durante un question time. La premier la attaccava per le sponsorizzazioni del betting: “Che cosa vogliamo aspettare? Oppure dobbiamo continuare a pensare che il motivo per il quale in ogni legge di stabilità c’è una marchetta fatta alle società del gioco d’azzardo è che poi non sono così infondate quelle notizie secondo le quali questi signori del gioco d’azzardo che fanno soldi facili con concessioni di Stato sono anche spesso i finanziatori dei politici che scrivono le leggi di stabilità?”. Meloni, augurandosi da Lorenzin un sostegno per la battaglia contro il gioco d’azzardo, suggeriva: “Possiamo trattarlo come le sigarette? Possiamo vietare la pubblicità del gioco d’azzardo? Possiamo scrivere come facciamo con i pacchetti di sigarette che le slot machine e il gioco d’azzardo producono miseria povertà, droga, suicidio…si può fare? Si può intervenire sulle leva fiscale come per le sigarette?”.

Dal palco della manifestazione Liberiamoci, anche Salvini si mostrava contrario: “A me piacerebbe un paese che non campa sul gioco d’azzardo, sulle slot machine e sui videopoker, rottamiamoli. Perché uno stato che campa sul gioco d’azzardo è uno stato fallito”.