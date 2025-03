Ditalini con lenticchie, provolone, fagiolini, pane e arance: questo il menù servito ai trentuno alunni della scuola primaria “Manzoni-Madonna in Campagna” finiti, martedì pomeriggio, negli ospedali di Gallarate e Busto Arsizio, in provincia di Varese. I sintomi sono risultati pressocché gli stessi in buona parte dei bambini: nausea, vomito, dissenteria, crampi. Oltre ai piccoli alunni, anche due maestre hanno avuto problemi di salute nelle ore successive.

Subito sono scattati gli accertamenti di quella che sembra essere un’intossicazione alimentare: il Comune ha informato l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) dell’Insubria, incaricando un tecnologo alimentare nell’analisi delle pietanze servite, ritenute a basso rischio microbiologico. Anche i carabinieri del Nas sono intervenuti, mercoledì mattina, per effettuare i prelievi necessari.

Dei 31 bambini coinvolti, in quattro sono stati ricoverati e poi dimessi dall’ospedale. Nessuno risulta comunque in gravi condizioni di salute. Secondo quanto riporta VareseNews, un gruppo di genitori si sta organizzando per sporgere denuncia contro ignoti, mentre altri hanno avanzato l’ipotesi che il problema non sia legato al cibo ma ad altro, forse “all’acqua che hanno bevuto”.

Infatti, secondo ultimi aggiornamenti riportati da Il Giorno, il tecnologo alimentare ha dichiarato la “conformità delle procedure e delle materie prime utilizzate” in mensa. Su 2.949 pasti preparati quel giorno, scrive il quotidiano lombardo, i malori sembrano essersi concentrati solo in un unico plesso. Si resta comunque in attesa degli accertamenti delle autorità sanitarie che faranno chiarezza sulla vicenda.