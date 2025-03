Prima del ricovero al policlinico Gemelli di Roma, Papa Francesco ha registrato un messaggio con l’intenzione di preghiera per il mese di marzo. Il messaggio è stato diffuso dalla Rete mondiale di preghiera ed è “Per le famiglie in crisi“. Il video è stato registrato alcune settimane fa, tuttavia il Pontefice, a differenza dei video con le intenzioni di preghiera diffusi nel passato, compare soltanto in un montaggio di vecchie fotografie e non seduto alla sua scrivania. “Tutti sogniamo una famiglia bella, perfetta. Ma le famiglie perfette non esistono. Ogni famiglia – dice il Papa – ha i suoi problemi, e anche le sue grandi gioie. In una famiglia, ogni persona ha valore perché è diversa dalle altre, ogni persona è unica. Ma le differenze possono anche provocare conflitti e ferite dolorose”.