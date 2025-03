Non un sorteggio felice per Matteo Berrettini, che rischia un big già al terzo turno, meno ostico il percorso di Lorenzo Musetti. Intanto, Alexander Zverev e Carlos Alcaraz cercano di ridurre lo svantaggio in classifica da Jannik Sinner. Prende ufficialmente forma il primo Master 1000 della stagione. È stato sorteggiato, infatti, il tabellone del BNP Paribas Open, che si disputerà ad Indian Wells, in California, dal 5 al 16 marzo 2025. Non ci sarà Sinner, il numero uno al mondo, per effetto della sospensione concordata con la Wada fino al 4 maggio. Sono 32 le teste di serie, tra cui Musetti (15) e Berrettini (28), che hanno un bye al primo turno e debuttano direttamente al secondo. Scenderanno in campo anche Alcaraz e Zverev, che, invece, hanno l’occasione di ridurre il gap in classifica da Sinner.

Il percorso degli italiani a Indian Wells

Matteo Berrettini, come detto, entrerà in gioco dal secondo turno, quando sfiderà il vincente del match tra lo spagnolo Carballes Baena e l’australiano O’Connell. Il livello di difficoltà, però, sale già al terzo turno, dove l’italiano potrebbe incontrare di nuovo il greco Stefanos Tsitsipas, numero 9 al mondo e vincitore dell’ATP 500 di Dubai. Inizialmente meno ostico il possibile percorso di Musetti, che solo a partire dagli ottavi, dopo l’esordio contro il russo Safiullin o l’americano Opelka, potrebbe sfidare un top10, il norvegese Casper Ruud, e potenzialmente, ai quarti, Daniil Medvedev. Sono cinque, al momento, gli italiani che partiranno dal primo turno: Matteo Arnaldi contro l’americano Aleksandar Kovacevic; Lorenzo Sonego debutta con il francese David Goffin, Flavio Cobolli attende un qualificato, Luciano Darderi sfida l’argentino Facundo Diaz Acosta; Luca Nardi affronta il britannico Cameron Norrie.

Nel singolare femminile, Jasmine Paolini esordirà contro la vincente tra la 17enne americana Iva Jovic e l’austriaca Julia Grabher. Potenzialmente complicati, invece, i turni successivi, tra cui un possibile quarto di finale contro la numero uno al mondo, Aryna Sabalenka. Le altre azzurre in campo al primo turno sono Elisabetta Cocciaretto, che incontra la messicana Renata Zarazua, e Lucia Bronzetti, all’esordio contro la tennista ucraina Anhelina Kalinina.

Il cammino di Zverev e Alcaraz: obiettivo avvicinare Sinner

Passa dalla California anche la caccia al primo posto del ranking da parte di Zverev e Alcaraz. Quello di Indian Wells, infatti, sarà il primo Master 1000 che Sinner non disputerà a causa della squalifica e potrebbe, quindi, perdere parte del suo vantaggio in classifica. Ad avere più chance di avvicinarsi è Zverev, che difende i 200 punti dei quarti raggiunti nel 2024. Non un risultato impossibile da replicare o migliorare per il tedesco che, però, non avrà vita facile già nel secondo turno, quando sfiderà il vincente tra il serbo Kecmanovic e l’olandese Griekspoor. Possibile, ma difficile, un incrocio tra Zverev e Berrettini ai quarti di finale, con l’azzurro che potrebbe impedire al tedesco di guadagnare punti e aiutare Sinner nella sua difesa del primato mondiale. Se Zverev dovesse vincere il titolo, invece, si porterebbe a 2345 punti di distanza dall’altoatesino, che, però, fino agli Internazionali di Roma, ne perde 1600 contro i circa 600 che lascerà il suo avversario. Anche se non bastasse a superare Sinner, per Zverev, sarebbe un passo avanti rispetto agli oltre 4000 punti che li separavano ad inizio anno.

Completamente opposta la situazione di Carlos Alcaraz, che è chiamato a difendere i 1000 punti ottenuti con la vittoria del titolo nel 2024. E non sarà semplice, perché lo spagnolo potrebbe essere costretto a superare, ai quarti, Novak Djokovic (che potrebbe sfidare Nick Kyrgios al secondo turno), e il tennista di casa, oltre che finalista agli ultimi US Open, Taylor Fritz, in semifinale. Ma dovrebbe comunque vincere, eventualmente, anche la finale. Altrimenti, perderà terreno su Sinner e, forse, su Zverev, vedendo sfumare, così, le sue possibilità di sorpasso entro maggio.