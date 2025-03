Jannik Sinner comincia ufficialmente la sua 39esima settimana consecutiva da numero 1 al mondo del tennis. Il nuovo ranking Atp certifica che per ora il tennista azzurro, nonostante la squalifica per il caso Clostebol, resta saldamente al comando. Certo, il Masters 1000 di Indian Wells che comincerà mercoledì sarà il primo vero banco di prova per Alexander Zverev e Carlos Alcaraz. Il tedesco ha una chance enorme per avvicinarsi al primo posto, mentre lo spagnolo deve difendere i 1000 punti conquistati un anno fa.

Per quanto riguarda gli altri tennisti italiani, Luca Nardi è il personaggio della settimana. Il quarto di finale raggiunto all’ATP 500 di Dubai, il suo primo in carriera nel circuito maggiore, gli ha permesso di guadagnare 12 posizioni in classifica: il marchigiano ora è numero 67 del mondo, il suo best ranking. Progressi in Top 100 anche per Lorenzo Musetti (16, +1), Matteo Berrettini (29, +1) forte del secondo quarto di finale consecutivo in un ATP 500, e Francesco Passaro (90, +1). Restano complessivamente undici gli italiani in Top 100: oltre ai già citati, ci sono anche Matteo Arnaldi (35), Lorenzo Sonego (37), Flavio Cobolli (60), Luciano Darderi (67), Mattia Bellucci (70) e Fabio Fognini (95).

Questa la top ten del ranking Atp di questa settimana

1. Jannik Sinner 11.330 punti

2. Alexander Zverev 8.135

3. Carlos Alcaraz 7.510

4. Taylor Fritz 4.900

5. Casper Ruud 4.045

6. Daniil Medvedev 3.930

7. Novak Djokovic 3.900

8. Andrey Rublev 3.480 (+1)

9. Stefanos Tsitsipas 3.405 (+2)

10. Alex de Minaur 3.335 (-2)

Minime variazioni invece in chiave tricolore nella classifica mondiale femminile pubblicata stamane dalla WTA dopo la conclusione del WTA 500 di Merida e del WTA 250 di Austin. Anche Anche questa settimana sono tre le azzurre tra le prime cento. Jasmine Paolini, che questa settimana non ha giocato dopo il problema alla caviglia destra accusato a Dubai, è stabile al sesto posto. Alle sue spalle posizione invariata anche per Lucia Bronzetti, numero 62, mentre fa un altro passo indietro Elisabetta Cocciaretto, ora al numero 72.

Questa la top ten del ranking Wta di questa settimana

1. Aryna Sabalenka 9.076 punti

2. Iga Swiatek 7.985

3. Coco Gauff 6.333

4. Jessica Pegula 5.251

5. Madison Keys 4.679

6. Jasmine Paolini 4.518

7. Elena Rybakina 4.328

8. Emma Navarro 4.009 (+2)

9. Qinwen Zheng 3.780 (-1)

10. Paula Badosa 3.746 (+1)