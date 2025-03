L’Ente Nazionale Aviazione Civile ha confermato le indiscrezioni di stampa su un audit straordinario eseguito nei giorni scorsi presso la compagnia aerea Sky Alps. Un team di ispettori ha riscontrato non conformità legate alle attestazioni di manutenzione sugli aeromobili della compagnia, che sono immatricolati presso l’autorità dell’aviazione civile maltese. Risultato: “È stata presa la decisione di sospendere precauzionalmente sette aeromobili dalla flotta, al fine di evitare operazioni di trasporto aereo prive delle corrette attestazioni delle manutenzioni eseguite”.

Le discrepanze emerse “hanno rivelato carenze nelle attestazioni delle manutenzioni, non conformi ai requisiti normativi di sicurezza del volo previsti dal Reg. UE 1321/2012”, ha dichiarato l’Enac. È stato inoltre riscontrato che un tecnico della compagnia incaricato delle manutenzioni non ha fornito le attestazioni adeguate, motivo per cui gli è stato interdetto l’accesso a tutti gli aeroporti in cui Sky Alps opera. “Grazie alla piena collaborazione della proprietà e del personale della compagnia”, continua la nota, è stata decisa a titolo preventivo la messa a terra di alcuni aerei.

Per i sette aeromobili coinvolti, il rientro in servizio sarà possibile solo dopo l’esecuzione di adeguate azioni correttive proposte da Sky Alps e approvate dall’Enac. In coordinamento con le autorità maltesi, si valuterà la completa risoluzione delle problematiche riscontrate, prima del ripristino delle operazioni di volo. Nel frattempo, Sky Alps, pur mantenendo la propria certificazione di operatore aereo, sta lavorando per sostituire gli aeromobili fermi con altri velivoli, per garantire la continuità dei collegamenti normalmente operati.

Avionews, che per prima ha dato la notizia, ricorda che la compagnia al momento opera la continuità territoriale delle Marche e quella sulla rotta Crotone-Roma.