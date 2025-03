Avete presente la corsa nei sacchi, il gioco in cui i concorrenti devono avanzare con le gambe infilate in grosse buste, e quindi arrancano, rallentano, inciampano, sembra impossibile che possano arrivare al traguardo. Ecco, assomiglia un po’ alla corsa scudetto che si sta vivendo quest’anno in Serie A. Emozionante, di sicuro. Non proprio spettacolare.

Il simbolo di questa mediocrità probabilmente è la Juventus. Nel giro di una settimana è stata eliminata da entrambe le coppe, presa a pallate prima dal modesto Psv Eindhoven e poi dalle riserve dell’Empoli. La società è allo sbando, lo spogliatoio spaccato, l’ambiente in subbuglio: negli ultimi giorni si è parlato di un possibile esonero di Thiago Motta, tanto che Giuntoli è stato costretto a riconfermargli la fiducia pubblicamente, chissà quanto sincera. Oggi allo stadio sarà contestazione aperta, con cori di insulti pesanti alla vigilia contro l’allenatore. Eppure i tifosi bianconeri sognano lo scudetto. Possono farlo: se la Juve batterà il Verona si ritroverà soltanto a -6 dalla vetta, pur in una stagione fin qui fallimentare come testimonia il sentimento della piazza. Quasi sicuramente non succederà, la Juve dovrebbe vincere praticamente tutte le 11 gare rimanenti e non sembra una squadra in grado di fare un filotto del genere. Però il solo fatto che qualcuno a Torino ci speri, che sia anche solo teoricamente possibile, dice tutto su quanto sia livellata verso il basso la lotta per il titolo.

Se guardassimo i valori, dovrebbe rivincerlo l’Inter. Dopo lo scontro diretto del San Paolo è ancora prima in classifica, è la più forte. Non abbastanza però per competere su tre fronti contemporaneamente come la squadra di Inzaghi si è messa in testa di fare. È questa la grande differenza con lo scorso anno, il principale motivo dei 14 punti lasciati sul campo, che sono tantissimi. Ci sono errori imperdonabili, che si ripetono con frequenza preoccupante. C’è stanchezza, infortuni, giocatori fuori condizione. Però è difficile essere sempre lucidi con già 39 partite nelle gambe, più di un intero campionato, e ancora tante ne mancano se dovesse arrivare in fondo nelle coppe. Lo sforzo è encomiabile. Rimane però un interrogativo: può vincere lo scudetto una squadra che non ha vinto nemmeno uno degli scontri diretti contro Napoli, Juventus e Milan? Sì, potrebbe pure, però sarebbe quantomeno un’anomalia.

Da questo punto di vista, lo meriterebbe più il Napoli, che ha una fame pazzesca, come dimostrato nello “spareggio” contro i nerazzurri. Davvero sta gettando il cuore oltre l’ostacolo, oltre i limiti di una rosa non adeguata, capitalizzando al massimo l’enorme vantaggio del mancato impegno nelle coppe (che non si ripeterà l’anno prossimo). Però al netto del valore aggiunto che porta Antonio Conte in panchina, questa non è una squadra da scudetto. Non gioca nemmeno come una squadra da scudetto e se lo vincesse sarebbe un grosso passo indietro per tutta la Serie A, che negli ultimi anni ha sempre avuto dei vincitori di alto livello, a partire proprio dal Napoli di Spalletti. Magari allora sarà la prima volta della Cenerentola Atalanta, che dopo aver vinto in Europa si consacra pure in Italia. Però anche questa non è la stessa Dea dello scorso anno, pare più a fine ciclo (per stessa ammissione di Gasperini) che all’inizio di una storica impresa. Non è nemmeno un tema di qualità ma di maturità, non vince in casa da dicembre e contro Cagliari e soprattutto Venezia ha sprecato delle occasioni forse irripetibili per agganciare la vetta.

Questa corsa scudetto è un bel rompicapo. Ogni squadra ha limiti, imperfezioni, problemi. Nessuna è da scudetto. Alla fine però – e questa è davvero una banalità – qualcuno dovrà pur vincerlo.

