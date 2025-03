Il giorno dopo il big match tra Napoli-Inter le distanze in cima alla classifica di Serie A restano completamente invariate. Al Maradona ci ha pensato Billing a rispondere alla prodezza su punizione di Dimarco, mentre l’Atalanta è stata fermata dal Venezia al Gewiss Stadium per 0-0. Al momento, gli uomini di Simone Inzaghi restano quindi in vetta, a +1 su quelli di Conte che hanno 57 punti totali. A -2 dai partenopei ci sono i ragazzi di Gasperini ma la Juventus, che deve giocare lunedì sera contro il Verona all’Allianz Stadium, con un successo potrebbe portarsi a -6 dalla cima della classifica. A 11 giornate dal termine del campionato, l’Inter resta l’unica delle pretendenti al titolo di campione d’Italia che è ancora in corsa su tre fronti: campionato, Coppa Italia e Champions League.

La classifica di Serie A

Inter 58

Napoli 57

Atalanta 55

Juventus 49 (una partita in meno)

Di seguito, il calendario delle squadre in vetta alla Serie A.

Serie A, 28esima giornata

Inter -Monza, sabato 8 marzo ore 20.45

-Monza, sabato 8 marzo ore 20.45 Napoli -Fiorentina, domenica 9 marzo ore 15

-Fiorentina, domenica 9 marzo ore 15 Juventus–Atalanta, domenica 9 marzo ore 20.45

Serie A, 29esima giornata

Venezia- Napoli , domenica 16 marzo ore 12.30

, domenica 16 marzo ore 12.30 Fiorentina- Juventus domenica 16 marzo ore 18

domenica 16 marzo ore 18 Atalanta–Inter, domenica 16 marzo ore 20.45

Serie A, 30esima giornata

Juventus -Genoa, sabato 29 marzo ore 18

-Genoa, sabato 29 marzo ore 18 Fiorentina- Atalanta, domenica 30 marzo ore 15

domenica 30 marzo ore 15 Inter -Udinese, domenica 30 marzo ore 18

-Udinese, domenica 30 marzo ore 18 Napoli-Milan, domenica 30 marzo ore 20.45

Serie A, 31esima giornata

Parma- Inter , weekend del 5-6 aprile

, weekend del 5-6 aprile Bologna- Napoli , weekend del 5-6 aprile

, weekend del 5-6 aprile Atalanta -Lazio, weekend del 5-6 aprile

-Lazio, weekend del 5-6 aprile Roma-Juventus, weekend del 5-6 aprile

Serie A, 32esima giornata

Inter -Cagliari, weekend del 12-13 aprile

-Cagliari, weekend del 12-13 aprile Napoli -Empoli, weekend del 12-13 aprile

-Empoli, weekend del 12-13 aprile Atalanta -Bologna, weekend del 12-13 aprile

-Bologna, weekend del 12-13 aprile Juventus-Lecce, weekend del 12-13 aprile

Serie A, 33esima giornata

Bologna- Inter , weekend del 19-20 aprile

, weekend del 19-20 aprile Monza- Napoli , weekend del 19-20 aprile

, weekend del 19-20 aprile Milan- Atalanta , weekend del 19-20 aprile

, weekend del 19-20 aprile Parma-Juventus, weekend del 19-20 aprile

Serie A, 34esima giornata

Inter -Roma, weekend del 26-27 aprile

-Roma, weekend del 26-27 aprile Napoli -Torino, weekend del 26-27 aprile

-Torino, weekend del 26-27 aprile Atalanta -Lecce, weekend del 26-27 aprile

-Lecce, weekend del 26-27 aprile Juventus-Monza, weekend del 26-27 aprile

Serie A, 35esima giornata

Inter -Verona, weekend del 3-4 maggio

-Verona, weekend del 3-4 maggio Lecce- Napoli , weekend del 3-4 maggio

, weekend del 3-4 maggio Monza- Atalanta , weekend del 3-4 maggio

, weekend del 3-4 maggio Bologna-Juventus, weekend del 3-4 maggio

Serie A, 36esima giornata

Torino- Inter , weekend del 10-11 maggio

, weekend del 10-11 maggio Napoli -Genoa, weekend del 10-11 maggio

-Genoa, weekend del 10-11 maggio Atalanta -Roma, weekend del 10-11 maggio

-Roma, weekend del 10-11 maggio Lazio-Juventus, weekend del 10-11 maggio

Serie A, 37esima giornata

Inter -Lazio, weekend del 17-18 maggio

-Lazio, weekend del 17-18 maggio Parma- Napoli , weekend del 17-18 maggio

, weekend del 17-18 maggio Genoa- Atalanta , weekend del 17-18 maggio

, weekend del 17-18 maggio Juventus-Udinese, weekend del 17-18 maggio

Serie A, 38esima giornata