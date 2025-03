L’Inter avrebbe bisogno di bersi la bevanda energetica tanto cara a Max Verstappen, sempre che il loro famoso claim pubblicitario sia vero. È certo invece che Inzaghi vorrebbe avere qualcosa che gli “metta le ali“, perché attualmente è rimasto letteralmente senza. Ci sarà il solo Denzel Dumfries come esterno di ruolo nell’atteso ottavo di finale di Champions League contro il Feyenoord e non solo. Dopo, Carlos Augusto, Darmian e Zalewski anche Federico Dimarco si è infortunato. Il numero 32 nerazzurro ha sostenuto in mattinata degli esami all’Humanitas di Rozzano in seguito al problema alla coscia accusato sabato contro il Napoli. Sul sito ufficiale del club si legge che Dimarco ha riportato “un risentimento muscolare ai flessori della coscia destra. Le sue condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni”.

Secondo le prime informazioni, Dimarco resterà ai box circa 3 settimane, cercando di tornare a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali in programma dal 17 al 25 marzo. Quali match salterà dunque l’esterno sinistro? Certamente l’andata e il ritorno degli ottavi di Champions contro il Feyenoord, così come la gara di campionato con il Monza. La situazione andrà rivalutata la prossima settimana, per capire se c’è una piccola speranza di poter contare su di lui per la partita del Gewiss Stadium con l’Atalanta in programma il 16 marzo, l’ultimo incontro stagionale dell’Inter con una delle top 4 della Serie A. Molto più probabile che si possa rivederlo in campo il 30 marzo con l’Udinese.

Simone Inzaghi dovrà fare un numero di prestigio nelle prossime partite per sopperire alla mancanza di ben 4 esterni su 5 a disposizione: Darmian non tornerà prima della sosta, così come Zalewski e lo stesso Dimarco. L’unico che potrebbe farcela è Carlos Augusto, tra il Monza e il ritorno col Feyenoord, ma è ancora presto per esserne certi.