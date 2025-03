La sfida scudetto tra Napoli e Inter finisce 1 a 1. I nerazzurri restano in testa alla classifica con un punto di vantaggio sui partenopei, ma dopo la magia di Federico Dimarco su punizione avevano assaporato il sogno di una fuga. Il Napoli invece ha riacciuffato il match all’87esimo grazie al subentrato Billing: un pari meritato da parte degli uomini di Antonio Conte, che hanno giocato nella metà campo avversaria per tutto il secondo tempo. Simone Inzaghi invece ha provato a vincerla “alla Conte”, chiudendosi con la difesa a 4 dopo il doppio cambio forzato per gli infortuni di Hakan Calhanoglu (contusione alla coscia destra) e dello stesso Dimarco (contrattura ai flessori della coscia destra). Il muro nerazzurro ha retto fino a pochi minuti dal 90esimo, ma nel recupero l’Inter ha perfino rischiato di perderla.

Allo stadio Maradona all’Inter stava riuscendo di centrare la vittoria e allungare a più 4 in classifica, nonostante una partita in cui i nerazzurri non sono quasi mai riusciti a rendersi pericolosi dalle parti di Meret. Il vantaggio è arrivato direttamente su calcio di punizione di Dimarco al 22esimo del primo tempo: una perla all’incrocio dei pali. Dopo l’assedio napoletano nel secondo tempo, che aveva prodotto un solo tiro in porta, Billing con una zampata al 42esimo della ripresa ha trovato il pari, dopo un primo salvataggio di Martinez. I nerazzurri rimangono così in testa alla classifica salendo a 58 punti, a più uno sui campani secondi a quota 57. L’Atalanta, che non ha approfittato dello scontro diretto pareggiando con il Venezia, è terza a 55 punti. L’Inter ora nel prossimo turno, contro il fanalino di coda Monza, potrebbe provare ad approfittare degli scontri diretti che attendono il Napoli, impegnato in casa con la Fiorentina, e l’Atalanta in casa della Juventus.

La cronaca di Napoli-Inter

Antonio Conte per la sfida deve fare a meno di tre giocatori importanti: Anguissa, Neres e Mazzocchi. Il tecnico comunque conferma il 3-5-2 con un solo cambio rispetto alla formazione schierata contro il Como, con Gilmour al posto di Billing per affiancare Lobotka e McTominay in mezzo al campo. Spinazzola vince il ballottaggio con il rientrante Olivera sulla fascia sinistra, mentre dall’altra parte agirà ancora Politano, con Raspadori che farà coppia con Lukaku in attacco. Inzaghi con quattro indisponibili, Sommer, Darmian, Carlos Augusto e Zalewski, ritrova dal 1′ Marcus Thuram, che affiancherà Lautaro Martinez in avanti. In difesa Bisseck vince il ballottaggio con Pavard, mentre a centrocampo Mkhitaryan viene ancora una volta preferito all’ex Zielinski con Barella e Calhanoglu.

Partita molto tattica in avvio con le due squadre che fanno attenzione a non sbilanciarsi. Al 19′ Lukaku punta Acerbi e fa filtrare un pallone per l’inserimento di McTominay che viene contrato da Bisseck. Poi al 22′ l’Inter passa in vantaggio grazie alla meravigliosa punizione di Dimarco che dal limite batte Meret con uno splendido tiro a giro nell’angolino alla destra del portiere, rimasto immobile. I padroni di casa reagiscono subito e creano due occasioni con Lukaku, che al 34′ calcia al volo su lancio di Gimour, colpendo però solo l’esterno della rete, e poi al 45′ il belga calcia a botta sicura su assist di Raspadori, ma viene fermato da un grande intervento difensivo di Bastoni. In pieno recupero Dimarco ha un’altra occasione calciando con il sinistro dall’interno dell’area, ma Buongiorno riesce a respingere.

Ad inizio ripresa Inzaghi è costretto a rinunciare a Dimarco e inserisce Pavard, poi Zieliński prende il posto di Çalhanoğlu e Correa di Thuram. Il Napoli spinge ma fatica a trovare spazi. Conte inserisce in sequenza Okafor, Billing, Ngonge e Olivera. Al 65′ McTominay trova l’impatto su un pallone vagante al limite dell’area, tiro potentissimo ma centrale che Josep Martinez respinge. Il Napoli continua a spingere e all’87′ trova il pareggio proprio con Billing: Lobotka scambia con McTominay, entra in area e serve Billing, che calcia con il sinistro, su cui arriva Josep Martinez, ma sulla respinta il pallone torna al centrocampista inglese, che ribadisce in porta il gol dell’1-1. L’Inter sbanda e il Napoli prova il colpaccio nel finale e al 95′ ennesima azione prolungata degli azzurri, con il pallone che finisce in area a Ngonge, che se lo sistema e calcia, ma il tiro è smorzato prima da Acerbi e poi da Dumfries e bloccato a terra da Josep Martinez.