Con l’inno nazionale dell’Ucraina, seguito dall’Inno alla gioia di Beethoven, è cominciato a Roma il presidio in solidarietà degli ucraini e del presidente Zelensky, organizzato da Azione. Al presidio hanno aderito esponenti del Pd e di Più Europa. Dal microfono il leader di Azione, Carlo Calenda, ha detto: “Siamo qui in difesa dell’Ucraina e perché non siamo vassalli di nessuno, non ci stiamo alla trappola tra due predatori come Trump e Putin” aggiungendo: “Riconosciamo forza e onore al popolo ucraino. Da 32 piazze italiane vi diciamo che siamo stati, siamo e saremo con voi”.