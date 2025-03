Il segretario di +Europa Riccardo Magi ha parlato al suo arrivo alla manifestazione per l’Ucraina e gli Stati Uniti d’Europa organizzato da Azione. In piazza Santi Apostoli, a due passi dall’Altare della patria, centinaia di persone sventolanti bandiere ucraine ed europee. Al presidio hanno aderito esponenti del Pd e di Più Europa. Presenti tra gli altri, i parlamentari Dem: Filippo Sensi, Piero De Luca e Andrea Casu e, per Più Europa, Riccardo Magi. “Mentre Meloni a Londra a parole ribadisce il sostegno all’Ucraina, mezza maggioranza brinda con la vodka per l’atto bullismo compiuto da Trump nei confronti di Zelensky, questo è il chiarimento che deve avvenire e soprattutto Meloni ci deve dire se la maggioranza è tutta con lei. Tajani e Salvini esprimono linee diverse”