Un’inchiesta sullo spaccio di droga ha portato alla luce una presunta vicenda di violenza sessuale aggravata a Latina. La Procura del capoluogo pontino sta chiudendo le indagini a carico di quattro persone: Ferdinando “Gianni” Di Silvio, dell’omonimo clan, sua moglie Laura De Rosa, Domenico Pallonetto e Maria Gallo, questi ultimi genitori della vittima, una ragazza oggi sedicenne, che aveva appena 12 anni all’epoca dei fatti. Le indagini, condotte dal nucleo investigativo dei carabinieri, erano iniziate per ricostruire un giro di spaccio di hashish e cocaina, con base operativa nell’abitazione di Di Silvio e De Rosa. Nella stessa casa viveva anche il figlio della coppia e la giovane vittima, inserita da tempo nel nucleo familiare.

Secondo quanto accertato dagli inquirenti, la minore è rimasta incinta due volte tra settembre 2020 e agosto 2022. Entrambe le gravidanze non sono andate a buon fine: in un caso, la ragazza sarebbe stata accompagnata ad abortire in una clinica di Castellammare di Stabia. Nel frattempo, stando a quanto emerso dalle indagini, i due minori sono stati uniti con un rito rom, fino a una successiva gravidanza che ha portato alla nascita di una bambina. Il 4 febbraio scorso, Di Silvio e De Rosa sono stati arrestati, mentre i genitori della ragazza sono stati iscritti nel registro degli indagati. Gli investigatori ritengono che entrambe le famiglie fossero pienamente consapevoli della situazione illecita, come emerge dalle intercettazioni telefoniche.

Attualmente, la giovane è ospitata in una casa famiglia ed è seguita dai servizi sociali del Comune di Latina. Sul caso la deputata del Movimento 5 stelle Stefania Ascari, membro delle commissioni Giustizia e Antimafia, ha presentato un’interrogazione parlamentare ai ministri Nordio, Piantedosi e Roccella. “Sono molte le preoccupazioni circa la tutela dei minori e la prevenzione di fenomeni di violenza e sfruttamento, soprattutto nei confronti delle bambine”, si legge. “L’ordinamento italiano vieta il matrimonio dei minori di 16 anni, mentre la Convenzione di Istanbul impone agli Stati di adottare misure adeguate per prevenire i matrimoni forzati e proteggere le vittime”.