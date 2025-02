Il secondo round della Cop 16 sulla Biodiversità si chiude con un accordo finanziario – 200 miliardi di dollari l’anno da mobilitare al 2030 – che rischiava di saltare, così come si era temuto a Cali, in Colombia. Non è accaduto, anche se restano una serie di interrogativi aperti da cui dipenderà l’effettivo funzionamento del nuovo meccanismo finanziario che dovrà essere adottato nel 2028. A Roma, per esempio, la Conferenza delle Parti rinvia la discussione sulla creazione di un nuovo fondo, ostacolata da diversi Paesi ricchi, ma approva un pacchetto di indicatori per misurare i progressi. E ce n’è bisogno dato che finora non si sta rispettando la tabella di marcia sui finanziamenti destinati ai Paesi poveri. Alla Cop della Capitale, che si è svolta nella sede della Fao, la presenza del governo italiano non è stata, però, quella che ci si sarebbe aspettati dal Paese che ha ospitato il vertice. Se nella conferenza di apertura non era stata annunciata la presenza di nessun ministro o sottosegretario, alla fine ha partecipato il sottosegretario all’Ambiente, Claudio Barbaro. Nessun ministro, mentre da altri Paesi ne sono arrivati una trentina (alcuni sostituiti dai loro vice). “Dopo la scarsa attenzione mostrata per la Cop16 ospitata dal nostro Paese, auspichiamo che il governo italiano si unisca con maggiore convinzione e forza alla necessità di aumentare le risorse finanziarie per la biodiversità e a eliminare i sussidi dannosi per l’ambiente”, commenta Bernardo Tarantino, specialista Affari Europei e Internazionali del Wwf Italia.

Ecco su cosa è stato raggiunto l’accordo

Tutti e quattro i testi negoziali su cui si è lavorato riguardano finanza e monitoraggio per misurare il raggiungimento dei 23 obiettivi stabiliti dalla storica Cop15 di Montreal del 2022 con il Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework, il Quadro Globale per la Biodiversità. Si tratta di ciò che l’Accordo di Parigi rappresenta per il clima. Obiettivo finale: proteggere almeno il 30% degli ecosistemi marini e terrestri entro il 2030. Sul tavolo una mobilitazione “da tutte le forme”, quindi risorse pubbliche, private, banche multilaterali di sviluppo, di almeno 200 miliardi di dollari all’anno entro il 2030 (Obiettivo 19 del Quadro), di cui 20 miliardi all’anno entro il 2025 e 30 miliardi entro il 2030 forniti dai Paesi ricchi ai Paesi in via di sviluppo. “Era concreta la possibilità che il negoziato fallisse, ma alla fine è arrivato l’accordo”, spiega Tarantino a ilfattoquotidiano.it. Gli ultimi dati forniti dall’Ocse, però, parlano di un flusso di circa 15 miliardi di dollari all’anno, dunque una somma lontana dai target. “È preoccupante che i Paesi sviluppati non siano ancora sulla buona strada per onorare il loro impegno di mobilitare 20 miliardi di dollari entro il 2025 a favore dei Paesi in via di sviluppo”, commenta Efraim Gomez, direttore per le Politiche globali del Wwf Internazionale. “Con la decisione finale di Cop16 si chiude, nella preoccupante indifferenza dei media e della politica, l’anno della finanza per le due Cop, clima e biodiversità”, commenta Jacopo Bencini, presidente di Italian Climate Network. E aggiunge: “Il risultato di Cali e poi Roma poteva sicuramente essere più ambizioso, nelle cifre come nelle modalità, ma occorre ricordare il difficile percorso che ha portato fino a Roma e da qui costruire i prossimi passi, in particolare sulla mobilitazione di risorse e capitale politico a livello dei singoli Paesi”. Tra i risultati anche il riferimento all’obiettivo di ridurre i sussidi ad attività dannose per biodiversità di almeno 500 miliardi di dollari all’anno entro il 2030 (Obiettivo 18).Tutto questo in un quadro “che rimane drammatico per la biodiversità a livello globale”.

Le discussioni, tra ostacoli e un contesto difficile

L’ultimo giorno del vertice si è aperto con le parole della presidente colombiana della Cop 16, Susana Muhamad: “La palla è ora nelle vostre mani”, ha detto ricordando ai delegati le loro responsabilità. I Paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) hanno portato in primo piano – e in una loro proposta circolata durante l’ultimo giorno di vertice – la questione del divario finanziario per la biodiversità globale. Il testo finale è anche frutto di quelle discussioni. Rispetto al meccanismo di finanziamento, molti Paesi del Sud del mondo puntavano a un nuovo fondo, rispetto al già esistente Gef (Global environment facility) dell’Onu, che avesse una migliore struttura di governance e in cui avere una maggiore rappresentanza. Si sono opposti già nei mesi scorsi molti Paesi ricchi. Tra gli altri anche Unione europea (Francia, Germania e anche Italia), Svizzera e Giappone. Eppure, a Roma, ci si è fermati decidendo di non chiudere la discussione con un secco ‘no’. Alla Cop16, così, si è deciso di attuare gli articoli 21 e 39 della Convenzione sulla Diversità Biologica del 1992. È stata istituita una struttura permanente per il meccanismo che fornirà risorse finanziarie ai Paesi in via di sviluppo. Si è arrivati a un compromesso: viene garantito il controllo della governance del meccanismo da parte della Cop con il fondo che, per ora, funzionerà all’interno del Gef, rinviando alle successive Cop nuove decisioni in merito al suo sviluppo e anche alla sua stessa collocazione. Ossia se lasciare quel fondo anche in futuro all’interno del Gef o creare un nuovo ente di scopo, da rendere operativo potenzialmente entro la Cop 19 del 2030. Il compromesso ha lasciato scontenti molti Paesi in via di sviluppo ma, per diversi osservatori, aver lasciato la porta aperta – soprattutto in questo momento storico – rappresenta comunque un passo avanti, anche da parte dell’Unione europea.

Il Fondo Cali e il monitoraggio dei progressi

“A Roma è stato poi creato il Fondo Cali, già istituito in Colombia. Ha l’obiettivo di mobilitare risorse finanziarie cruciali dalle aziende che utilizzano dati genetici sequenziati digitalmente. Anche se deve ancora ricevere contributi, il fondo rappresenta una svolta per le popolazioni indigene e le comunità locali, che dovrebbero ricevere il 50% dei suoi finanziamenti dedicati a sostenere le azioni locali per la biodiversità. Sul fronte del monitoraggio, la Cop16 ha approvato un pacchetto di indicatori per misurare i progressi. Si è anche deciso che alla Cop17 del 2026 e alla Cop19 del 2030 verranno operate delle “revisioni collettive globali” dei progressi del Quadro Globale, basate principalmente sui rapporti nazionali e su un rapporto globale sui progressi collettivi. Confermato l’invito, per il settore privato, a sviluppare e condividere su base volontaria impegni che contribuiscano ai Piani nazionali per la biodiversità e all’implementazione del Quadro Globale.