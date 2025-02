È Pietro Gaeta il nuovo procuratore generale della Corte di Cassazione. Classe 1958, originario di Reggio Calabria e vicino alla corrente progressista di Magistratura democratica (Md), Gaeta è attualmente uno dei sei avvocati generali della Suprema Corte, i “vice” del pg: succederà a Luigi Salvato (in pensione da inizio marzo per limiti di età) nell’incarico di vertice della magistratura requirente italiana, titolare dell’avvio dell’azione disciplinare a carico di tutti i colleghi. A nominarlo è stato il Consiglio superiore della magistratura, in una seduta presieduta – come da tradizione – dal capo dello Stato Sergio Mattarella: a favore di Gaeta hanno votato venti consiglieri, tra cui tutti quelli di orientamento progressista. Nove voti sono invece andati favore del concorrente, Pasquale Fimiani, un altro degli avvocati generali, sostenuto dai laici in quota centrodestra e da quattro eletti della corrente conservatrice di Magistratura indipendente. In Quinta Commissione, competente sugli incarichi direttivi, Gaeta aveva ottenuto cinque voti e Fimiani uno.

“Le qualità professionali del dottor Gaeta, note e indiscusse, gli consentiranno certamente di assicurare guida salda alla Procura generale della Cassazione, all’interno della quale rappresenta già punto di riferimento”, ha detto Mattarella subito dopo l’elezione. “Sono certo”, ha aggiunto, “che contribuirà in maniera positiva, inoltre, all’attività di questo Consiglio”, di cui è componente di diritto insieme alla prima presidente della Suprema Corte, Margherita Cassano. Il presidente della Repubblica ha poi espresso l’augurio al Csm di “procedere con impegno nella sua attività di così alto valore costituzionale, provvedendo con tempestività ad assumere le sue decisioni” e di concorrere “attraverso il governo autonomo della magistratura ad assicurare la irrinunziabile indipendenza dell’ordine giudiziario“, contribuendo “alla serenità della vita istituzionale“.