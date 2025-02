Quanto scritto da Crosetto sull’invio degli eserciti in Ucraina, rispondendo a Starmer e Macron, “è proprio stato fatto a tempo perché mentre a Londra si cerca di coordinarsi, un ministro dice: noi faremo come ci pare. Questo porterà al disgregamento dell’Europa”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda, nel corso di un punto stampa fuori Palazzo Madama, sottolineando di “stare attenti” perché bisognerebbe “gestire il processo di unità europea” e non “minarlo”.

Quanto visto sui social di Trump “oggi è indegno ed è segno di come la democrazia in America sia in crisi. La mia impressione è che noi dovremmo fare da soli e parlare di difesa europea – ha continuato rispondendo alla domanda sul video postato da Trump -. La maggioranza è in difficoltà perché cerca di essere trumpiana ed europeista. In Italia c’è sempre stato un atteggiamento provinciale. Io sono stato un grande filoatlantico ma oggi gli Usa non sono un partner affidabile”