“Giorgia Meloni ancora una volta scappa: è stata campionessa mondiale di richieste di dimissioni e oggi diserta l’Aula, come fa a non vergognarsi della sua incoerenza? Dove si è nascosta? Forse sta registrando un altro video, un contributo da inviare alla prossima convention tra motoseghe e saluti nazisti”. Ad attaccare è la segretaria Pd Elly Schlein, nel corso del suo intervento alla Camera, per la dichiarazione di voto sulla mozione di sfiducia alla ministra Daniela Santanché.

Rivolgendosi alla ministra del Turismo sotto accusa, la segretaria dem aggiunge: “Meloni l’ha voluta alla guida del ministero, ma oggi fa finta di non conoscerla, l’ha scaricata come lei ha scaricato i suoi dipendenti. Si è accorta di aver fatto un grave errore, ma non sa rimediare, non riesce a farla dimettere”, ha attaccato, tra le smorfie e il disappunto della stessa Santanché.